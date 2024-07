Parigi 2024 la cerimonia di pre-apertura è da brividi | la performance incanta tutti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 luglio 2024), ladi pre-è da: ladi Slimane e Lara Fabian. Ilè pazzesco.logo – Instagram @paris(IlCorriereDellaCitta.com)Attesissima manifestazione sportiva, i Giochi della XXXIII Olimpiade sono hanno, finalmente, avuto inizio oggi, venerdì 26 luglio. Ladista avendo luogo in questi momenti tra sfilate e esibizioni mozzafiato in unablindatissima. Come noto, l’attività degli atleti durerà dal 26 luglio all’11 agosto. Però, ciò che hato tutto il mondo è unache è stata eseguita durante la celebrazione di pre-di questi Jeux Olympiques d’été. Di fronte alla meravigliosa Basilica di Saint-Denis, due talentuosissime voci, Slimane e Lara Fabian, hanno commosso la collettività in una rappresentazione da