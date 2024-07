Parigi 2024 applausi per Mattarella all’arrivo a Casa Italia – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergioaccolto dagliall'inaugurazione diin occasione dei Giochi. “Questo luogo – ha detto – esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell', un punto ideale per sottolineare come il nostro paese partecipi a un evento così importante, non solo sportivamente ma come L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.