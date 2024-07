Nel Sannio un polo per il trattamento ed il recupero dei Raee Mission

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLavoriamo per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni, armonizzando crescita economica, coesione sociale e tutela ambientale. Siamo un esempio concreto di economia circolare, grazie ad un ambizioso progetto al quale stiamo lavorando con passione ed impegno dal 2021 e dopo tre anni di intenso lavoro daremo il nostro contributo per l’implementazione di una filiera virtuosa per la trasformazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso e a fine vita, ed oggetti di scarto, in Materia Prima Seconda certificata.