La cerimonia dei traguardi Premiati 203 studenti per l’impegno scolastico | Esempio per i compagni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unaper premiare e gratificare gli sforzi deglie delle studentesse, che, per nove lunghi mesi, hanno con costanza studiato per raggiungere ottimi. Sono stati 203 gliriminesi, provenienti da tredici diversi istituti scolastici, a essereieri sera dall’amministrazione comunale di Rimini, nella cornice dell’Arena Francesca da Rimini, all’interno della ’dei’. Una nuova concezione, consolidata oramai negli ultimi anni, per quella che era già conosciuta negli anni precedenti come ’dei cento’, facendo riferimento al voto massimo ottenuto nell’esame di maturità. Il traguardo ora non è più solo il voto, maper completare il percorso.