Kamala Harris riceve Netanyahu | Israele ha il diritto di difendersi ma non resterò in silenzio sulla sofferenza di Gaza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024) La vicepresidente e candidata democratica in pectore alle presidenziali degli Stati Uniti,, ha giurato che “non resterà in” sulle sofferenze die ha espresso le sue “serie preoccupazioni” al primo ministro israeliano Benjamin, ricevuto ieri a Washington, affermando che dopo oltre nove mesi di guerra è arrivato il momento di concludere un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia e per la liberazione degli ostaggi ancora in mano a Hamas e alla Jihad Islamica. Cosa ha dettosuha ildie il modo in cui lo fa è importante”, ha spiegatodopo l’incontro. “Ciò che è accaduto anegli ultimi nove mesi è devastante”. “Le immagini di bambini morti e di persone disperate e affamate che fuggono per mettersi in salvo, a volte sfollate per la seconda, terza o quarta volta.