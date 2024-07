ITALIA – BRASILE | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, oggi, 26 Luglio 2024 ci sarà la Cerimonia delle Olimpiadi di Parigi 2024 e domani gli azzurri faranno finalmente il loro esordio. L’ha avuto un sorteggio fin troppo complicato, infatti, nel suo girone affronterà squadre come il modesto Egitto e le due corazzate die Polonia. Sarà sicuramente importante battere nettamente l’Egitto e una trae Polonia per assicurarsi il passaggio del turno. Michieletto e compagni sono più carichi che mai, le ambizioni sono davvero alte e tutti sperano che si possa conquistare almeno una medaglia olimpica. In questi giorni ci si sta chiedendo dov’è possibile vedere le dirette degli azzurri, proprio per questo vi chiediamo estrema attenzione nel leggere l’articolo perché vi sono numerose opzioni.