Inter chi rinnovi? Sei in agenda e una data come scadenza! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) La lista dei calciatori dell’innel recente futuro è abbastanza lunga. Le pagine odierne di Corriere dello Sport analizzano ogni singola situazione, tenendo conto di una. LISTA E VALUTAZIONI – Tra gli affari che tengono impegnata l’sul mercato non ci sono solo trattative per nuovi calciatori in entrata o nerazzurri in partenza. In Viale della Liberazione, infatti, c’è anche la praticadi contratto a cui riservare attenzione. Archiviati quelli di Simone Inzaghi, Nicolò Barella e Lautaro Martinez, in Viale della Liberazione restano ben sei calciatori i cui contratti segnano il 2025anno di. L’non ha di certo fretta, ma deve iniziare a valutare intenzioni e tempi per un motivo preciso. A cavallo delladi, ovvero il prossimo giugno, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nel Mondiale per Club.