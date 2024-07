Il nido degli orrori di Vanzago | Un supervisore pedagogico per monitorare gli educatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Da tempo sostengo che ci voglia un. Non solo: anche colloqui di valutazione con i singolie il loro coordinatore, periodicamente. Soprattutto: deve esserci una rete tra le singole strutture private". Lo sottolinea Cinzia D’Alessandro, che ha fondato l’asiloe scuola dell’infanzia “La locomotiva di Momo” di via Anfossi, realtà che ha rischiato lo sfratto ma è uscita vittoriosa dalle battaglie legali durate anni con il condominio in cui si trova, ed è responsabile pedagogica di “Becoming Education”, progetto educativo che accomuna 8 nidi di Milano e Monza Brianza. La notiziaarresti domiciliari per la titolare di unprivato die di due collaboratrici a partita Iva, con l’accusa di maltrattamenti aggravati su 36 bambini fra i 6 mesi e i 3 anni, la spinge a riflettere sull’importanza del monitoraggio.