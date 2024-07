Gli angeli del mare Annegano via ai soccorsi Ma era una simulazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si è celebrata ieri in tutto il mondo la "Giornata per la prevenzione dell’annegamento" istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2021. A Portonovo, come in tutte le località italiane che quest’anno hanno avuto il riconoscimento della Bandiera Blu, presso lo stabilimento Emilia dove ha sede la locale sezione della Società Nazionale di Salvamento, si è svolto il World Drowning Prevention Day. Con il patrocinio del Comune di Ancona e in collaborazione con l’Anpas, che con la SNS condivide gli equipaggi in, si è svolta una giornata dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione dei bagnanti al fine di prevenire gli annegamenti.