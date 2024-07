Cucina internazionale a Roma | i migliori street food da non perdere

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Carbonara, amatriciana e cacio e pepe saranno anche i pilastri dellana, ma nella Capitale si trova molto di più. A cominciare dai sapori stranieri, dai panini cinesi ai burritos tex-mex: ecco una mappa delle insegne più buone dove trovare unadi tutto rispetto in un ambiente informale. Il migliordiAqla Buon cibo mediorientale e gentilezza: ecco perché si torna sempre volentieri in questo piccolo locale. Da noni falafel, fritti al momento, l'hummus e i golosi panini come il Maher, con pollo speziato stufato, peperoni, cipolla, melassa di melograno, formaggio e lattuga. Molto buoni anche i piatti a base di riso, con menzione d'onore per la maqluba realizzata con patate, melanzane, cipolla e cavolfiori fritti.