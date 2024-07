Cosa dice la direttiva UE sugli estratti molto brevi e cosa ha deciso Agcom

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se il primo provvedimentosull’equo compenso per gli editori sembra essere una prima boccata d’ossigeno per i giornali nei confronti delle aziende Big Tech, non sono mancate critiche dopo quantoper quel che riguarda “l’accordo” valido per il Gruppo Gedi in relazione al fornitore di servizi Bing di Microsoft. Fin dalla stesura del Regolamento, infatti, c’erano state grandi discussioni sul tema del cosiddetto “estrattobreve”. Un aspetto che, oggi, è stato equiparato alla fruizione di un articolo a carattere giornalistico integrale.