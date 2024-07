Como scatenato | ecco Mazzitelli Pisano e il portiere Audero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Convincente vittoria per il, per 3 a 1 contro il Cagliari a Chatillon (Valle d’Aosta), nella sua terza amichevole. Gli azzurri partono bene e al 12’ vanno subito in vantaggio con Cutrone, che ruba palla a Makoumbou e poi con il destro preciso batte Scuffet, nell’angolino. Il secondo gol arriva al 21’, dopo un passaggio in verticale di Strefezza, per Belotti, il Gallo davanti alnon sbaglia con un tiro di potenza. Alla fine dl primo tempo, il Cagliari accorcia con Deiola. Al 13’ della ripresa doppia occasione per il Cagliari, Luvumbo solo davanti a Reina, spara sul, poi sulla respinta il colpo di testa di Piccoli viene respinto sulla linea da Goldaniga. Il tris delal 26’ con Gabrielloni in contropiede. Non si è visto in campo il nuovo acquisto Alberto Moreno, che si è unito da poco al gruppo e che è probabilmente fuori condizione.