Bologna Fenucci | Hummels? Aspettiamo una risposta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) “una“. Questo è quanto detto dall’ad delClaudio, nel corso della conferenza stampa. “Penso che a breve ci dirà se vuole sposare il nostro progetto. Si è preso un paio di giorni, non c’è nulla di strano. Può dare un contributo non solo in campo, ma anche in esperienza. Chiunque arrivi deve venire con lo spirito giusto. Sono arrivati giocatori entusiasti. Abbiamo completato la prima parte dell’organico. La volontà è quella di allestire un organico competitivo considerato che si giocherà molto spesso”.: “una” SportFace.