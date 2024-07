Aruba | dieci ristoranti per tutti i palati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cinque giorni ad. Cinque pranzi, cinque cene.da sogno completamente diversi tra loro. In comune hanno il fatto di essere sull’isola più felice del mondo. Così hanno scelto di raccontarsi. Sono isolani, sono circondati dall’Oceano. Sei ai Caraibi, pensi di mangiare solo pesce e invece ti sentirai spesso in Olanda, che su quell’isola ha regnato per decenni e ha lasciato tracce nell’architettura delle case ma anche nei sapori, in certi formaggi, in alcune cotture. C’è l’Africa, l’Oriente e l’Europa. Il mondo intero pare essersi dato appuntamento in questo piccolo fazzoletto di terra, colpito sempre dai venti salmastri ma mai dagli uragani. Ottimo per un brunch. Assagiate le ArepasExperience Cafe - Patisserie John G. Emanstraat 37, Oranjestad,www.experience.com Siamo in una tradizionale casa cunucu.