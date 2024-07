VIDEO Crollo a Scampia fiaccolata tra cordoglio e protesta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Piùche, più compostezza che rabbia. Centinaia di persone hanno sfilato nelladi. Un corteo partito dalla facoltà di medicina, occupata da molti degli sfollati. Sono accampati lì da 72 ore. Dal momento delnella Vela Celeste. In testa uno striscione semplice, un appello. “Il nostro sangue, le nostre vite. Resistete!”. A reggerlo quelli del Comitato Vele. I manifestanti hanno percorso via Labriola, spesso in raccoglimento. L’arrivo sotto le Vele, col minuto di silenzio. Poi un lungo applauso. Un solo slogan scandito, lungo la strada: “Per Roberto, Patrizia e Margherita”. Sono i nomi delle tre vittime. Ogni tanto, al corteo è scappata qualche invettiva. Nel mirino l’assenza dello Stato, l’abbandono di. “Falliti” ha gridato qualcuno. Ma è stata la collera di pochi attimi. Più frequenti le preghiere.