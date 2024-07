Tutti i cambiamenti e le novità del calendario di settembre della Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non è mai troppo presto per parlare di settimanamoda. La CNMI ha rilasciato la prima bozza del2024, confermando la sorpresa più attesa di stagione. Per contrastare i ritmi (fin troppo) sostenuti degli eventi, che spesso rischiano di penalizzare i brand stessi, le sfilate dedicate alla Primavera-Estate 2025 dureranno un giorno in più. 7 giorni, di cui l’ulitmo dedicato solo agli show digital, dal 17 al 23. Con 58 sfilate, più 3 online, si prospetta un’edizione diversa dal solito.