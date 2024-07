Stop all’afa ancora nessun bollino rosso ma torna lo spettro del caldo africano

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – Sapevamo che non sarebbe durata. La tregua all'afa che ha dato un po' di sollievo sta per terminare e dal weekend ci ritroveremo di nuovo a fare i conti con lodelsull'Italia e una lunghissima ondata di calore almeno fino al 10 agosto, avvertono i meteorologi. Per ora però