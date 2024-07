Squalo bianco mozza la gamba di un surfista che viene ritrovata a riva | ora i chirurghi cercano di riattaccarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Stava facendo surf a largo della spiaggia di North Shore, Nuovo Galles del Sud, quando unodi 3 metri lo ha attaccato gli ha staccato una. Ma Kai McKenzie non si è perso d’animo ed è riuscito a tornare acon le sue sole forze. Un agente fuori servizio che ha visto la scena lo ha soccorso e ha usato il collare del suo cane per fare da laccio emostatico e, come detto da Kirran Mowbray della NSW Ambulance “gli ha salvato la vita fino all’arrivo dei paramedici”. Ma c’è di più, perché mentre il 23enne veniva soccorso anche la suaè arta a. Il trasporto all’ospedale John Hunter di Newcastle è stato fatto in elisoccorso: il team diha provato a riattaccare l’artoto e non si hanno ancora notizie dell’esito dell’intervento. Le condizioni di McKenzie sono gravi ma al momento stabili.