Spettacolo nel cielo di Gualdo Cattaneo 100 mongolfiere da tutto il mondo

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Perugia), 25 luglio 2024 - Loche sta per aprire il sipario sui cieli dell'Umbria fa volare la mente ad altri tempi, quando la spinta modernista degli inventori si cimentava con le prime prove di volo con i palloni aerostatici. Arrivano dail. Sono le 100che domani saranno a, per la 36esima edizione dell’Italian International Balloon Grand Prix fino al 4 agosto. “Questa manifestazione – spiegano gli organizzatori – è la più importante nel suo genere che rappresenta l’Italia nel calendario internazionale degli eventi delle. Ogni giorno, durante i dieci giorni dell’iniziativa, è previsto un volo mattutino che consentirà ai team di sorvolare con grazia la splendida campagna dell’Umbria, nota come ‘cuore verde d’Italia’, e le sue caratteristiche cittadine medievali arroccate sui dolci pendii delle colline”.