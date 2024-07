Pordenone Blues & Co Festival cronaca di un successo annunciato

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 25 luglio 2024) Registra un record di presenze il; Co., che saluta l’edizione #33 con numeri che raccontano un: 40.000 presenze, per tre intensi giorni di concerti e un mese di appuntamenti dal vivo. A seguito della programmazione di eventi che dal 21 giugno al 21 luglio hanno animato il centro storico della città di, Andrea Mizzau, fondatore e direttore artistico del boutiquetra i più importanti d’Europa, insieme al suo team presenta il bilancio e il racconto di una delle edizioni più memorabili, che ha visto protagonisti i grandi headliner della musica internazionale: Alice Cooper, Placebo, Rival Sons, Creeping Jane hanno infiammato il palco del Parco San Valentino, venue storica del, luogo di aggregazione del pubblico proveniente da ogni parte del mondo. Il; Co.