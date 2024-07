Parigi 2024 Volandri | Sinner? Assenza che pesa dispiace per lui e per noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) “L’di? Sarà comunque l’Olimpiade dell’Italia, siamo qui con una squadra forte per cercare di riportare una medaglia, quello rimane comunque l’obiettivo, uomini e donne. Lavoriamo per questo. È ovvio che chiunque vorrebbe avere il numero uno del mondo nella propria squadra, ma sono abituato a fare con quello che c’è e non con quello che avrei voluto. Ti preoccupi per il ragazzo e poi quando ci sono delle scelte da fare le devi fare.per lui e per noi perché la suasposta gli equilibri. Si lavora a testa bassa, ci si rimbocca le maniche, l’obiettivo rimane invariato”.