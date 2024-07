Parigi 2024 lotta | il Team Usa si prepara all’esordio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) IlUsa disi, in programma tra il 27 e il 28 luglio, ai Giochi Olimpici di. Oggi hanno parlato in conferenza stampa Kyle Snyder (libera uomini -97kg), Helen Maroulis (libera donne -57 kg), Kyle Dake (libera uomini -74 kg), Sarah Hildebrandt (libera donne -50 kg) e Adam Coon (greco-romana -130 kg). Snyder (oro a Tokyo 2020 nei -97 kg e argento a Rio 2016 nei -97kg): “Credo molto in me stesso, ma penso che la mia fede in Dio sia stata fondamentale per il prosieguo della mia carriera. Nonostante io abbia partecipato tantissime volte ai Giochi, sono sempre emozionato di essere qui con i miei compagni. È un grande onore per me fare parte di una squadra del genere. Il mio principale avversario non ci sarà (Sadulaev, oro con vittoria in finale su Snyder ndr.), ma ci saranno tutti gli altri migliori atleti del mondo.