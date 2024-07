Omicidio Thomas Luciani dai telefoni spunta un particolare agghiacciante | Lo cercava da giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il tragicodi Christopher, un ragazzo di 16 anni originario di Rosciano, è stato pianificato dal suo presunto assassino, un coetaneo che lo ha cercato per duedopo avergli consegnato 70 euro in anticipo per dell’hashish. L’è avvenuto domenica 23 giugno, quando Christopher è stato brutalmente ucciso con 25 coltellate in un parco del centro di Pescara. L’analisi dei sei cellulari sequestrati ai ragazzi coinvolti ha rivelato che l’incontro tra Christopher e il suo aggressore non è stato casuale. Il presunto assassino, insieme a un altro coetaneo, lo stava cercando attivamente. Dopo aver ricevuto i soldi venerdì, Christopher ha usato la somma per trascorrere un fine settimana di libertà con gli amici, senza consegnare l’hashish promesso. Durante il sabato, il suo telefono è rimasto scarico, rendendo impossibili i contatti.