Oliveto l' auto prende fuoco | il guidatore riesce a mettersi in salvo

(Di giovedì 25 luglio 2024)Lario (Lecco), 25 luglio 2024 -in fiamme nella notte aLario. Areè stata una vecchia Renault Clio. Il conducente che la stava guidando ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore: è riuscito solo ad accostare a bordo strada, fermare l'utilitaria e scappare fuori dall'abitacoli prima che la macchina si trasformasse in una palla di. A innescare le fiamme è stato probabilmente un guasto meccanico o un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili deldi due squadre del distaccamento di volontari di Valmadrera, a bordo di unabotte e un'pompa serbatoio, che hanno circoscritto il rogo e impedito che si propagasse ulteriormente ad eventuali altri veicoli in transito. Hanno impiegato un paio d'ore per spegnere l'incendio e bonificare l'area. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato o ustionato.