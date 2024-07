Monza | Pd a Piantedosi ' immagini vittima pubbliche no a spettacolarizzazione violenza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Per quali ragioni sono state reseledella barista violentata dopo una rapina a Vimercate?". Lo chiedono al Ministro dell'Interno,, i deputati democratici della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che stigmatizzano la "violazione di diversi diritti costituzionalmente garantiti, a partire dalla tutela della privacy". "Quelle che stiamo vedendo circolare sui principali siti italiani – aggiungono i democratici - sonomolto delicate, che porteranno certamente al riconoscimento della, soprattutto in una realtà comunale delle dimensioni di Vimercate. Pur valutando positivamente l'esito delle indagini, che ha portato rapidamente all'individuazione del colpevole, non possiamo esimerci dallo stigmatizzare la decisione di renderequelle".