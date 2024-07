Jelly shoes i sandali del momento sono un’osessione I modelli da acquistare ora

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024) A molte ricorderanno le estati al mare, paletta e secchiello, ombrelloni a righe e gelati ricoperti, eppure oradiventate il must have della stagione: stiamo parlando delle, le scarpe di plastica conosciute anche come le medusine o granchietti che sembrano fatte di dolcissime caramelle gommose. Le jollysisempre fatte spazio tra passerelle pre-fall 2024 e sidiffuse a macchia d’olio tra le celebrities che ne hanno fatto l’accessorio più cool di tutto l’outfit da spiaggia, e non solo. Abbinate con bikini e pareo ma anche con jeans e camicia oversize, le più avanguardiste li indossano anche con il calzino per essere davvero cool.