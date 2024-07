In Consiglio regionale Case popolari sfitte | in arrivo 30 milioni Altri 4 per la disabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’accordo tra la Giuntae le opposizioni di centrosinistra si è trovato nella prima serata di ieri e, salvo sorprese, salvo evoluzioni avverse dei lavori d’Aula, dovrebbe reggere fino alla fine, fino ad oggi, fino alla definitiva approvazione dell’assestamento di Bilancio. In gioco ci sono temi sensibili: il recupero delle, il trasporto degli studenti con, il mantenimento delle misure di sostegno allagrave e gravissima, le borse di studio universitarie. A caratterizzare la seduta di ieri delnon è stato, però, solo il confronto tra maggioranza ed opposizione ma anche la dialettica interna al centrodestra, come dimostra l’interruzione di due ore dei lavori decisa nel pomeriggio. Un confronto per definire quantità e qualità delle misure che ciascun partito potesse rivendicare, stando alle indiscrezioni.