Il Monte San Savino Festival entra nel vivo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – IlSannel. Da una parte le masterclass dei 150 studenti che animano la città, tra entusiasmo, studio e performance, dall’altra l’attesa del grande appuntamento con il Candlelight Concert in programma per sabato 27 luglio alle ore 21.15 nel monumentale Chiostro del Palazzo di. Lo scorso anno proprio aSanpartì con grande successo per la prima volta in provincia di Arezzo questa esperienza di musica a lume di candela. Il concerto di sabato 27 luglio vedrà un cast straordinario di grandi solisti: Enrico Balboni violino, Pietro Scalvini viola, Cecilia Radic violoncello, Amerigo Bernardi contrabbasso e Luigi Tanganelli pianoforte. In programma dell’esibizione prevede il Quartetto di Mahler e il Quintetto La Trota di Schubert.