I Neet in Italia non esistono | il 90% di loro lavora ma in nero

(Di giovedì 25 luglio 2024) Inla maggioranza dei giovani, coche non studiano, né svolgono una professione né ricevono una formazione,in, con una percentuale ancora più alta nelle grandi città. Secondo il rapporto “Lost in transition” del Consiglio nazionale dei giovani, la metà dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni, non inseriti in percorsi formativi o professionali, dichiara di essere indipendente dal punto di vista economico tramite lavori irregolari. Da anni si parla di una platea sempre crescente di giovani (tra i 15 e i 29 anni) che none non studia e che pone il nostro Paese in cima alla classifica in Europa, per demerito: il 16,1% contro la media europea dell’11,2%. Ma una nuova ricerca (“Lost in transition” del Consiglio nazionale dei giovani) racconta una realtà molto diversa. I giovanino, ma in modo sommerso, soprattutto nelle grandi città.