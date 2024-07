Gli Usa crescono più del previsto | +28% nel secondo trimestre Wall Street rimane fredda

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dati sorprendenti arrivano dalle rilevazioni sulla crescita del Pil degli Stati Uniti nel2024. Gli Usa sono infatti cresciuti del 2,8% in soli 3 mesi, quasi un punto percentuale in più di quanto atteso dalle previsioni. Un risultato completamente inaspettato anche per i più positivi degli analisti, che avevano stimato un massimo di una crescita del 2%. I risultati oltre ogni aspettativa non hanno però entusiasmato i mercati. Dopo il tonfo del 24 luglio, dovuto ai risultati deludenti delle aziende tech e allo scetticismo sull’IA, i principali indici disono rimasti circa stabili in apertura per poi mostrare timidi segnali di rialzo in giornata, senza però un vero rimbalzo. Pil Usa in netta crescita I dati sul prodotto interno lordo degli Stati Uniti hanno sorpreso anche i più ottimisti degli osservatori.