Forlì finisce in sedia a rotelle ma non si dà per vinta | Ora sono coach motivazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – È sufficiente osservare gli occhi luminosi della 49enne Cristina Mengozzi per capire di essere al cospetto di una persona speciale. Originaria di Vecchiazzano, affetta da una patologia degenerativa dal nome complicato e i sintomi malvagi, oggi alle 20 Cristina presenterà la sua prima fatica letteraria nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. ‘C’è sempre un motivo per sorridere’ il titolo di un volume in cui emerge la forza di volontà di chi ha saputo smussare le asperità di una vita tutta in salita. Cristina ha appena 6/7 anni, infatti, quando si manifestano le prime difficoltà di deambulazione. Segue un calvario fatto di visite, esami, diagnosi abbozzate fino alla terribile, definitiva, sentenza: malattia di Charcot-Marie-Tooth. Una patologia che colpisce i nervi che controllano i movimenti muscolari e quelli che trasmettono le informazioni sensoriali.