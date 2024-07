FIST | Forged in Shadow Torch è ora gratis su Epic Store

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa settimana sull’Gamespotrete trovarein, un metroidvania action avvincente e impegnativo Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’Games. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’in, un metroidvania action avvincente e impegnativo. L’vi offreun altro grande metroidvaniainè un metroidvania in cui vestirete i panni di Rayton, un ex soldato della resistenza che si ritroverà suo malgrado coinvolto in un complotto dopo il brutale arresto di un suo amico.