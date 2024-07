Fermo picchia la compagna e vuole gettare il figlio neonato dalla finestra | salvati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Torre San Patrizio () 25 luglio 2024 - Dopo aver aggredito la, ha minacciato diil. E’ accaduto a Torre San Patrizio, dove idi Monte San Pietrangeli sono intervenuti in quanto un 30enne pakistano, al culmine dell’ennesima lite con la propria convivente, l’ha aggredita violentemente ferendola. Poi, non pago di quanto fatto alla, ha afferrato ilminacciando di gettarlo. L’immediato intervento deiha permesso di salvare la donna e il piccolo, di affidare entrambi ad un centro specializzato antiviolenza e denunciare all’autorità giudiziaria il 30enne pakistano per i gravi reati compiuti.