Cristini per puntellare la retroguardia Per la mediana piace lo specialista Corbari

(Di giovedì 25 luglio 2024) Novità ufficiali, nessuna. Voci, tante. Ecco le ultime. La Lucchese, come noto è alla ricerca, tra l’altro, di un difensore centrale, dal momento che Gorgone dispone attualmente dei soli Sabbione e Gasbarro. Sfumata la possibilità di arrivare a Shiba del Sud Tirol, il diesse Ferrarese ha messo nel mirino Andrea, trentenne di Venaria Reale, in uscita dalla Pro Vercelli, prossima avversaria dei rossoneri nella prima gara di Coppa Italia, l’11 agosto al Silvio Piola. Il difensore vanta oltre 200 partite in serie C. Nelle ultime due stagioni è stato uno dei punti di forza della Pro Vercelli, dove ha disputato più di 60 partite.