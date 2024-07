Conti pubblici Messori | Serve un cambio di passo importante – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’economista Marcelloinai nostri microfoni suiitaliani e sul nuovo allarme lanciato dal Fondo monetario europeo. “un aggiustamento fiscale forte e tempestivo“. E’ questo l’ultimo monito lanciato dal Fondo Monetario Europeo all’Italia per quanto riguarda i. Giorgetti – cityrumors.it – foto AnsaLa richiesta è quella di un intervento immediato per mettere tutto in ordine ed evitare ulteriori problemi a livello economico. Di questo ne abbiamo parlato incon Marcello: “Ecco cosa penso della riforma fiscale”– cityrumors.it – foto AnsaProfessor, FMI ha chiesto all’Italia un aggiustamento fiscale forte e tempestivo.