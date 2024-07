Conference League 2024 2025 risultati andata secondo turno preliminare | La Fiorita ko 6-1 contro il Basaksehir

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ben 41 le partite in programma quest’oggi per l’deldi. In realtà se ne sono giocate 40 visto lo 0-3 a tavolino patito dal Dnipro, club ucraino vicino al fallimento che non aveva i giocatori necessari per presentarsi alla sfidagli ungheresi della Puskas Academy. Tante i match dal punteggio netto, dal 6-2 dell’Hacken sui lussemburghesi del Dudelange, al 6-0 del Brondbyi kosovari del KF Llapi al 7-0 degli armeni del Noahlo Sliema di Malta. Nulla da fare, come da pronostico, per la sanmarinese Laè stata sconfitta per 6-1 dal. Serata difficile anche per il calcio islandese: vince solo lo Stjarnangli estone del Paide; pari per il Valuril St.Mirren, mentre escono sconfitte Vikingur e Breidablik.