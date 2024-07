Come ti cucino la campagna presidenziale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il cibo è politica, non c’è dubbio. Che non ci si possa limitare a trattarlosemplice oggetto di nutrimento è un dato di fatto. Il cibo è economia, arma da guerra, sociologia. E lo possiamo vedere anche adesso, durante laper le presidenziali di Kamala Harris, che sta puntando anche su questo aspetto: «Non credo che ci sia stato nessuno che capisca il potere della cucinaKamala» ha dichiarato Alex Prud’homme, autore di un libro pubblicato lo scorso anno, “President: Food, Politics, and a History of Breaking Bread at the White House”, in cui ha raccontato proprio il rapporto con il cibo dei vari presidenti americani. Il cibostrategia politica,fonte di potere o di ambizione al potere, insomma.