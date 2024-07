Caldo sempre più intenso ma tornano anche gli acquazzoni al Centro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - Alta pressione che nel corso del prossimo weekend si espanderà ulteriormente verso il Mediterraneo centrale portando tempo piuttosto stabile. Tra sabato e domenica sarà comunque possibile ancora qualche temporale di calore soprattutto su Alpi e Appennino. Temperature che sono comunque destinate ad aumentare ulteriormente da qui a fine mese quando il flussoafricano si faràpiù. Previste anomalie di temperatura fino a 6-8 gradi con massime che non faticheranno a raggiungere i +40 gradi. Ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano che mostrano comunque qualche segnale di cambiamento per l'inizio di agosto. La distanza temporale è ancora elevata ma diversi modelli propongono l'arrivo di una saccatura sul Mediterraneo con qualche temporale in più e calo delle temperature.