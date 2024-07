Calciomercato Como un tassello esotico per Fabregas

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un nomedal talento da sgrezzare. L’ultimo colpo messo a segno daldelha sorpreso un po’ tutti: i lariani hanno infatti ufficializzato l’arrivo in riva al Lago di Ali Jasmin, attaccante di nazionalità irachena che si è messo in grande luce in Asia diventando capocannoniere della Coppa d’Asia Under 23., ecco Ali Jasmin “1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di uno dei più brillanti talenti asiatici, Ali Jasim dall’Al-Kahrabaa. Il giocatore ha completato oggi le visite mediche a Parigi, dove si sta preparando per le Olimpiadi, e ha firmato un contratto triennale con il club. L’ala ventenne di origine irachena, che ha trascorso questa stagione in prestito con l’Al-Quwa Al-Jawiya, ha fatto il suo debutto nella Premier League irachena a soli 14 anni.