Assegno unico la Commissione Ue deferisce l’Italia alla Corte di Giustizia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laeuropea ha deferitodidell’Unione europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori di altri Stati membri dell’Ue per quanto riguarda l’. Secondo l’Europa, la normativa italiana costituisce una discriminazione e viola il diritto Ue in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di libera circolazione dei lavoratori.Leggi anche: Royal Family, il principe William non divulga le spese per le sue proprietà. Scoppia la polemica Nel deferire il nostro Paese, Bruxelles ha ricordato che nel marzo 2022ha introdotto un nuovo regime di assegni familiari per figli a carico (e universale per i figli a carico), in base al quale i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiare della prestazione.