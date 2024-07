Aggressioni a luci rosse Adescato e picchiato Ma in aula la vittima non riesce a parlare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una testimonianza difficile. A volte si copriva il volto, a volte aveva difficoltà a esprimersi, forse per i temi scabrosi di cui era costretto ae che lo vedevano protagonista. Si è svolto ieri, dopo una serie di rinvii, l’incidente probatorio alladi una presunta estorsione e rapina avvenute durante quello che doveva essere un incontro afissato su un social network. Gli indagati sono quattro e fra questi c’è anche Kevin Mingoia, 19 anni, difeso da Antonio Bertei, che di recente è stato condannato a sei anni e 8 mesi per la violenta aggressione e per lo sfregio in danno di Martina Mucci, la cameriera picchiata la notte del 21 febbraio 2023. Mingoia era uno deiri inviati – dietro pagamento – dall’ex fidanzato della ragazza, Emiliano Laurini (condannato a 9 anni).