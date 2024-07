Yuasa primo atleta alle Olimpiadi | Demyanenko a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un sogno che si realizza, quello dei Giochi Olimpici, per il neo acquisto dellaBattery Danny, che adifenderà i colori del Canada. "Un grandissimo onore, rappresentare la mia nazione ai Giochi Olimpici è uno dei sogni che avevo sin da bambino. A 14 anni, quando iniziai a giocare a pallavolo – racconta il 30enne centrale – con Stephen Maar (connazionale da anni in Italia, passato da Monza a Piacenza nell’ultima finestra di mercato, ndr) che è stato poi anche mio compagno di università, sognavamo di giocare insieme le. Ora, dopo 16 anni, realizzeremo questo sogno. Ho lavorato con tutto il cuore negli anni passati per vivere questo momento, e sono molto fiero e grato di avere questa opportunità".