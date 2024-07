Wuthering Waves | in sviluppo la versione PS5

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Negli ultimi anni, numerosi titoli hanno tratto ispirazione dal modello di Genshin Impact, dando praticamente vita a un nuovo sottogenere, i cosiddetti “Genshin-like”. Tra gli esempi più recenti,, sviluppata da Kuro Games, dopo aver raggiunto rapidamente i 30 milioni di giocatori in tutto il mondo nelle sue versioni Windows e mobile, si appresta ad arrivare anche su Ps5propone la formula ormai rodata del gacha free-to-play, declinata in RPG Open World dalle tinte sci-fi. Dopo esserci risvegliati su Solaris-3, nei panni di un/una protagonista affetta da amnesia (scelta non molto originale, bisogna essere onesti), ci troveremo ad esplorare un mondo post apocalittico in cui l’umanità porta avanti una lotta per la sopravvivenza, dovendosi confrontare, fra le altre insidie, con creature denominate Echoes.