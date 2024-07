Un posto al sole anticipazioni | Alberto deciso a vendicarsi di Sabbiese

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Palladini saràdi Eduardo, come svelano ledi Unalrelative ai prossimi episodi. Ricordiamo che, di recente, Clara Curcio, dopo aver scoperto di essere incinta del fratello di Rosa, hadi sposarlo per poter entrare con lui in un programma di protezione testimoni dal momento cheha scelto di diventare collaboratore di giustizia. Questa decisione, però, ha mandato in escandescenze, il quale sperava di potersi riconciliare con la Curcio per riunire la loro famiglia. Palladini, inoltre, ha reagito molto male quando ha scoperto che anche il piccolo Federico sarebbe entrato nel programma di protezione e che, quindi, avrebbe lasciato Napoli.