Travis Scott | terremoto di suoni e passioni a San Siro

Nella notte vibrante di Milano, l'ippodromo di Sansi è trasformato in un epicentro di energia pura, ospitando il fenomeno globale. Più di un semplice concerto, è stata una celebrazione di, luci e sinergia collettiva che ha fatto letteralmente tremare il terreno sotto i piedi di oltre 70.000 fan. Nato come Jacques Berman Webster II nel 1992,è emerso come una delle figure più innovative e influenti nel panorama della musica hip-hop. Cresciuto a Missouri City, vicino a Houston, Texas,ha iniziato la sua carriera musicale come produttore prima di farsi strada come rapper. Il suo stile unico e la sua capacità di fondere elementi di trap, hip-hop e musica psichedelica hanno catturato l'attenzione di critici e fan sin dal suo primo album in studio, "Rodeo".