Terre Roveresche Fabio Brunetti inscena Radici i fatti di Cabernardi

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Pesaro), 24 luglio 2024 – Si intitola “, idi” lo spettacolo teatrale scritto e interpretato dal noto attore, che si terrà il 25 luglio dalle 21.15 a San Giorgio di, nel giardino del circolo Acli. Un’opera che ripercorre la storia di tanti minatori (in certi periodi oltre 1.400) che lavoravano nella miniera di zolfo rimasta in funzione dal 1870 al 1959 adi Sassoferrato (Ancona), a pochissima distanza dal territorio di Pergola. E proprio dalla città dei Bronzi e da altre zone della Valcesano proveniva tanta manodopera impiegata in questo sito estrattivo.sarà sul palco con la cantante Elisa Goffi e il chitarrista Niccolò Serafini, per la regia di Glauco Faroni.