Sorprende il ladro d’auto e viene preso a pugni in strada

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si affaccia da casa e subito si accorge che qualcuno sta forzando la sua auto, parcheggiata a poca distanza. Così va faccia a faccia con il balordo, ma. Per questo sono dovuti intervenire i carabinieri e l’ambulanza del 118. L’episodio è successo nei giorni scorsi, a tarda notte, nel centro di Porto Recanati. Intorno all’una un uomo sui sessant’anni, che abita in viale Cementieri, ha sentito degli strani rumori dalla propria abitazione, per poi notare che un tizio stava armeggiando attorno alla sua auto, probabilmente con l’intento di aprire il mezzo, tanto che era stato appena spaccato il vetro di uno sportello. Immediatamente il 60enne è sceso ed è andato contro l’uomo. Ma quest’ultimo, per tutta risposta, lo ha colpito con dei cazzotti, prima di darsi alla fuga. Sul posto sono arrivate l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri.