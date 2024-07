Smantellata la banda della droga Sotto sequestro 127 chilogrammi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I reati contestati, a vario titolo, sono la produzione, la detenzione e il traffico illecito di ingenti quantitativi di stupefacente importati dal Marocco e dalla Spagna in Italia per la successiva distribuzione nelle piazze di consumo sparse in tutta la Toscana. Le indagini, svolte dal nucleo di polizia economico - finanziaria di Pisa, con il supportoDirezione centrale per i servizi antie del ScicoGuardia di finanza, hanno smantellato l’associazione per delinquere in quanto hanno consentito ai finanzieri di individuare l’esistenza di una stabile struttura criminale, la quale, essendo stanziale tra le province di Pisa e Firenze, secondo gli investigatori, riusciva ad importare ingenti quantitativi di hashish e marijuana. Per poi rifornire il fiorente mercato degli assuntori.