Sinner con la febbre ore d' ansia Fuori dalle Olimpiadi? Chi può sostituirlo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prendere laa luglio, “che sfiga” direbbe una qualsiasi persona normale agli ultimi giorni di lavoro e, magari, in procinto di andare in ferie. Se, poi, si tratta di Jannik, a pochi giorni dall'inizio dei giochi olimpici di Parigi, allora la questione si fa seria. Per fortuna, per l'altoatesino, non si tratta di Covid, ma l'innalzamento della temperatura di martedì lo ha costretto a rimandare la partenza per la Francia e a posticiparla a giovedì, quando il comitato olimpico dei giochi sorteggerà il tabellone per il cammino verso la medaglia d'oro. Ci saranno i tennisti più forti del circuito e la FITP non vuole certo perdere il numero uno del ranking ATP. Si è subito attivata per indagare sulle condizioni die, di sicuro, lo aspetterà. Il torneo comincerà sabato 27 luglio. La competizione verrà disputata sui campi del Roland Garros.