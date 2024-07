Silo 2 cosa Aspettarsi dalla Seconda Stagione del Dramma Distopico

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Nonostante non sia ancora stata fissata una data di uscita ufficiale per ladi, lo showrunner Graham Yost ha già offerto anticipazioni su ciò che gli spettatori possonodal prossimo capitolo deldi Apple TV+ con protagonista Rebecca Ferguson.del, ambientata in un futuro, racconta la vita di migliaia di persone che vivono in una comunità all’interno di un enorme, governato da rigide regole pensate per proteggerli dai presunti pericoli esterni. Tuttavia, alcuni abitanti dei livelli inferiori credono che la vera minaccia risieda proprio all’interno delstesso. La serie è basata sulla trilogia di romanzi di Hugh Howey: Wool, Shift e Dust.